Silvio Santos, Chico Buraque e Ary Fontoura tomam 2ª dose da vacina contra Covid-19

Photo Credit To Reprodução

Conforme a campanha de vacinação contra a Covid-19 tem avançado, alguns idosos já puderam tomar a segunda dose da vacina. Dentre os vacinados, estão celebridades como Sílvio Santos, 90, que recebeu a segunda dose nesta quarta-feira (10) em São Paulo.

O apresentador havia recebido a primeira dose dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patrícia Abravanel. “Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!”, escreveu Patrícia em suas redes O ator veterano Ary Fontoura, 88, também se vacinou nesta quarta-feira. Em seu Instagram, publicou um registro do momento e deixou uma mensagem para os internautas: “Gente, tomei a segunda dose da vacina hoje! Infelizmente ainda é necessário todos os cuidados”.

“Uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos”, continuou. “Não brinquem, quero abraçar todos vocês em breve”, completou o artista. Ele havia recebido a primeira dose no dia 9 de fevereiro, e também fez uma publicação em seu Instagram.

O músico Chico Buarque, 76, recebeu, também nesta quarta, a segunda dose da vacina. O artista se imunizou no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. “Vacinem-se. Viva o SUS!”, escreveu no registro feito em seu Instagram.

O cartunista Maurício de Sousa, 85, também foi imunizado. “Chegou o momento tão esperado: a segunda dose da vacina contra a Covid-19”, escreveu em seu Instagram. “Quando for a sua vez, vacine-se!”, completou como recado para seus seguidores.

O jornalista Cid Moreira, 93, usou as redes sociais neste sábado (6) para comemorar a segunda dose da vacina contra Covid. Em um vídeo, ele mostrou o momento em que tomou a vacina, na sexta (5), e mandou um recado para que todos a tomem quando possível.

Francisco Cuoco, 87, também recebeu a segunda dose. Na última sexta-feira (5), o ator recebeu a vacina em São Paulo, onde está isolado desde o início da pandemia. “Dia de tomar a segunda dose, obrigado aos cientistas pela grande descoberta”, escreveu ele como legenda do vídeo que registrou o momento.