Silvio Santos retorna ao SBT para gravações presenciais

O apresentador Silvio Santos, 90, retornou aos estúdios de gravação do SBT nesta sexta-feira (23) após passar mais de um ano sem ir ao local. Segundo nota divulgada pela emissora, Silvio gravou o programa Roda a Roda Jequiti.

A edição sob seu comando deve voltar aos domingos, segundo o SBT. O apresentador está totalmente imunizado contra a Covid-19, e a emissora assegurou que ele segue “todos os protocolos necessários de segurança e proteção exigidos”.

O programa está sendo apresentado interinamente por Patricia Abravanel, 43, aos domingos e de segunda a sexta por Luis Ricardo, 58. Na manhã desta sexta, a filha de Silvio havia comemorado a volta do pai aos estúdios de gravação.

“Spoiler! Muita emoção hoje nos estúdios do SBT. Em ritmo de festa. Ele volta depois de quase dois anos sem pisar no SBT. A alegria do pessoal é contagiante. Como ele é amado”, escreveu a apresentadora, que também mostrou os bastidores das gravações em seus Stories.

“O pessoal todo feliz. Simpático, falando e animado. Amado por todos. A alegria no SBT é contagiante”, escreveu Abravanel nos registros. Ao entrar no cenário do programa, Silvio desejou bom trabalho para todos os presentes. “Bom dia a vocês que estão no palco. Obrigado e bom trabalho.”

Em outro registro, Patricia mostrou os funcionários comemorando a chegada de Silvio. “Animado, simpático, falante ele volta aos estúdios do SBT! Alegria é contagiante! Saúde e vida longa ao nosso paitrão!”, escreveu na legenda da publicação.

Na época em que assumiu o Roda a Roda Jequiti, Patricia afirmou se sentir “honrada por apresentar a nova temporada do Roda a Roda”, disse, “amo esse programa, mas é claro que sinto falta do nosso mestre, Silvio Santos. Ninguém comanda e interage com o público como ele. Estou contando os dias pelo seu retorno.”

Luis Ricardo também comemorou a oportunidade. “Gratidão é o que sinto neste momento”, afirmou. “Venho de coração aberto e cheio de alegria para receber o público nesta nova temporada do Roda a Roda.”

O Roda a Roda estreou no SBT em 2003 e, desde 2008, leva o nome da marca de cosméticos do grupo empresarial de Silvio Santos no nome. Ele saiu do ar em 2012, mas voltou no ano seguinte. O jogo consiste em adivinhar as palavras do painel para ganhar a chance de rodar a roleta com valores e acumular dinheiro. Os participantes têm de evitar ainda cair nas casas “Passe a Vez” e “Perde Tudo”.

Silvio recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. O apresentador havia recebido a primeira dose dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patrícia Abravanel.

“Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!”, escreveu Patrícia em suas redes sociais.