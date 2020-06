Sucesso na web, César Menotti diz que decidiu rir de si mesmo enquanto não emagrece

Crédito da foto Para Reprodução Instagram

Torresmo, lasanha e pizza. Esses são alguns dos assuntos abordados pelo sertanejo César Menotti, 37, durante esse período de quarentena, em sua conta no Twitter. Ele, que passou a se descrever como “influenciador fitness”, dá dicas, responde a perguntas e faz piadas sobre as mais variadas “gordices”.

O mineiro, que faz dupla com seu irmão Fabiano, conta que a interação com suas “gordelícias”, como chama seus fãs, não foi bem planejada, mas que tem adorado as brincadeiras. “Descobri que ali eu poderia brincar um pouco mais, ser mais irreverente, irônico, porque as pessoas estariam entendendo que era uma ironia.”

“Às vezes eu fazia alguma brincadeira nas outras redes sociais e tinha que explicar que era brincadeira. No Twitter, não sei por que, mas as pessoas sacam mais que é uma gozação. Então comecei a brincar durante a quarentena, tempo à toa demais, e funcionou, deu uma repercussão muito grande”, afirma o cantor à reportagem.

E deu certo mesmo. Em cerca de três meses de quarentena e de brincadeiras, o cantor ganhou mais de 350 mil seguidores. “Estou achando o máximo, a galera que vejo na TV me seguindo, jornalistas. E era uma rede que, pra mim, estava desativada, mas agora vou focar 1 milhão de seguidores”, afirma, rindo.

Mas tudo não passa de uma grande brincadeira. César Menotti afirma que a vida que mostra nas redes sociais é bem diferente da que ele realmente vive. Em seu dia a dia em Belo Horizonte, seja com ou sem shows, ele tenta controlar a comida, sim, além de manter suas caminhadas matinais e suas idas a academia.

Em conversa por telefone, Menotti alerta: “Você não deve ter percebido, mas eu sou obeso [risos]”, e explica que a ideia de seus posts não é incentivar a obesidade. “Eu não quero dizer que ser obeso é uma coisa boa, é legal, porque não é, eu sei que não é. Eu sou e sei que não é. E eu busco mudar de vida.”

“Emagrecer eu já emagreci várias vezes. Fiz o Medida Certa, no Fantástico (Globo), em que eu emagreci muito. Então eu já passei por esses processos de emagrecer e engordar, esse efeito sanfona. Mas acho que a gente chega numa certa idade que é hora de eu fazer uma escolha para a vida toda”, afirma.

“Mas enquanto eu não emagreço, enquanto não chego onde eu quero, não vou ficar sofrendo, deprimido, eu vou rir de mim mesmo, fazer piada comigo mesmo, fazer piada com aquilo que as pessoas vivem. As pessoas me pedem conselho nutricional no Twitter e eu dou minhas respostas, sempre brincando, ironizando.”

Apesar do sucesso e de estar adorando fazer suas brincadeiras nas redes sociais, César Menotti afirma que não tem sido um exercício fácil incorporar esse personagem para seus “gordelícias”. Na verdade, pensar nas piadas tem sido sua principal ocupação nesta quarentena, além de curtir a família.

“Eu passo o dia todo pensando: ‘o que eu vou escrever?’. Ficou muito difícil, eu não sou comediante, não sou um Fábio Porchat, que escreve piada todo o dia, eu escrevo música, e a minha música, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. A piada é o contrário, você contou uma vez, acabou o efeito dela.”

Apesar do desafio, o sertanejo afirma que pretende manter, sim, essa interação com seus fãs nas redes sociais mesmo depois da quarentena. Mas quem pensa que é só descontração e feedback positivo está enganado. Menotti afirma que recebeu alguns comentários negativos por causa dos hábitos alimentares que mostra na web.

Um desses problemas acabou envolvendo também o ator Dado Dolabella, que é vegano e criticou o cantor por uma piada sobre comer bacon. “A menina postando receita de suco detox para começar bem o dia. Filha, o mundo está acabando, vai fritar um bacon”, escreveu o sertanejo na ocasião.

“Eu como carne e algumas pessoas que não comem podem ter se chateado com alguns posts. Mas também não acho ruim, está tudo certo. Faz parte do debate, tem que ouvir todos os lados”, afirmou Menotti, amenizando a troca de farpas dos dois. Na ocasião, ele chegou a lembrar acusação de agressão contra o ator.

Com sua influência cada vez maior nas redes sociais, César Menotti comentou a atual cobrança que famosos têm sofrido para se posicionarem sobre assuntos mais controversos, e diz que só pode se posicionar sobre aquilo que entende. “Não posso me posicionar sobre um assunto que eu não domino.”

“Às vezes, a pessoa sofre uma pressão e acaba se posicionando de forma muito vazia, superficial. Por isso, sobre assunto que eu não domino, eu prefiro me abster, deixar que as pessoas tomem suas decisões. Eu não sou melhor nem mais inteligente que ninguém para influenciar pessoas para um lado ou para outro.”