Tarcísio Meira é intubado após ser diagnosticado com Covid-19; Glória Menezes segue internada

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nessa sexta-feira (6/8). Diagnosticado com Covid-19, ele precisou ser intubado. A mulher dele, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, também foi internada por causa da doença. Porém, o estado de saúde dela é menos preocupante. Até o momento, Glória recebe atendimento em um quarto particular.

As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do ator, neste sábado (7/8).

Os dois tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano.

