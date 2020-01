Thammy cobra posição de Carlos Bolsonaro após parlamentar postar nova foto dele com filho

Crédito da foto Para Thammy, a esposa e o filho – Twitter

Mais uma vez, o parlamentar Carlos Bolsonaro publicou uma foto de Thammy Miranda com o filho de cinco dias e a esposa em seu Twitter. Porém, ele não colocou nenhuma legenda na imagem. Em sua rede social, há pessoas que xingam Thammy e outras que demonstram apoio a ele.

E nesta terça-feira, Thammy fez um vídeo cobrando um posicionamento de Carlos Bolsonaro para saber se a foto publicada em seu perfil seria uma homenagem ou uma forma de preconceito. Ele disse que se a primeira opção for a correta voltará ao perfil para agradecer o fim do preconceito. Porém, caso a resposta seja a segunda, pensará em uma forma de processar o vereador do Rio.

É a segunda vez em poucos dias que Carlos Bolsonaro publica fotos de Thammy. E pela segunda vez, não publicou legenda, o que não deixa evidente qual a intenção por parte dele.

Até mesmo Gretchen, a mãe de Thammy, que acaba de terminar seu casamento, foi à página do parlamentar reclamar da exposição do filho. “Agora entendi. E realmente sinto pena de você. Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai. Quado quiser um apoio, nossa família está à sua disposição, viu?”, publicou ela.

Já a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu em sua conta no Twitter, nesta terça (14), o filho recém-nascido de Thammy Miranda, Bento, de comentários de usuários da rede social.

“Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas”, escreveu. Damares pediu que seus seguidores e amigos não compartilhassem palavras negativas contra a criança.