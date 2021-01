Tiago Leifert ironiza especulações sobre famosos que vão participar do BBB 21

Photo Credit To Tiago leifert – Instagram

O apresentador Tiago Leifert, 40, ironizou as especulações sobre os nomes de possíveis participantes famosos da próxima edição do Big Brother Brasil 21. No modo Stories do Instagram, ele fez piada ao simular manchetes claramente falsas sobre o reality. Em uma delas, escreveu: “Cotada para o BBB21, Meghan Markle manda recado para Boninho: ‘Um sonho’.”

Em outra publicação, com uma foto do Papa Francisco, escreveu: “Exclusivo! Veja lista dos famosos cotados para o BBB 21”. A estreia do programa está marcada para o próximo dia 25. Mas o diretor Boninho divulgou que novidades sobre a atração serão divulgadas nesta sexta (8).

A Globo ainda não confirma qualquer identidade do novo BBB. Carla Diaz e Fiuk, que estão na reprise de “A Força do Querer”, são dois dos nomes cotados para entrar no reality, assim como Carol Macedo, que está na reexibição de “Malhação – Viva a Diferença”. Outros nomes que apareceram na imprensa são o do cantor Gustavo Mioto, o do humorista Rafael Infante, do Porta dos Fundos, e da influenciadora digital Camilla de Lucas.

Por outro lado, Boninho já negou a participação que algumas pessoas que eram muito comentadas, como a ex-vice Miss Bumbum Andressa Urach, as atrizes Luana Piovani e Roberta Rodrigues e as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres. Mariana Rios, que também foi apontada como estando no elenco, negou a informação nas redes sociais.