Tony Ramos afirma estar pronto para demissão da TV Globo: “Não tenho medo”

Photo Credit To d

Aos 78 anos de idade e com 57 de carreira, o ator Tony Ramos está em paz com sua trajetória, em especial na televisão. Em entrevista para a coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia, o artista falou sobre a nova postura da TV Globo de não renovar os contratos com atores veteranos, a exemplo de Antônio Fagundes, Tarcísio Meira e Gloria Menezes, e afirmou não temer ser dispensado.

“As palavras receio e medo não me habitam. Eu não sou um homem de ter medos e receios. Eu sou muito realista. Os meus familiares até falam que eu sou realista demais. Não tenho medo. Pelo contrário. Eu poderia estar amanhã no veículo A, B ou C, no streaming A, B, C, D, ou nos projetos pessoais. O profissional que está há 57 anos no mercado precisa ter previsibilidade. Tem que se prevenir e isso faço há muito tempo”, explicou Tony.

Para ler a matéria completa no Metrópoles, clique aqui.