Zeca Pagodinho anuncia chegada de mais um neto e diz que fará live de Dia dos Pais

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Zeca Pagodinho, 61, usou suas rede sociais nesta terça-feira (28) para confirmar que está preparando uma live especial para o Dia dos Pais e que será avô novamente. “Nada melhor do que boas notícias!”, afirmou ele, que havia feito o anúncio inicialmente em entrevista ao jornal O Globo.

“A live sera no Dia dos Pais (9/8), as 13h, no canal do Youtube do Zeca! Ja o bebê ainda vai demorar mais alguns meses para pintar na area – e a gente ja esta naquela ansiedade para esses dois acontecimentos! Vamos celebrar os pais, os vovós e as crianças juntos! Ate dia 9!”, afirmou ele em seu Instagram.

Zeca, que já tem dois netos: Catarina, 5, e Noah, 10, ainda não sabe se o próximo bebê será menino ou menina. Seu filho Louiz postou foto com a mulher em suas redes sociais para comemorar a chegada do primeiro filho, que deverá se chamar Amora ou Miguel. “Renovando o amor da Terra! Agora somos 3”, afirmou.

Ao Globo, Zeca contou que tem passado a quarentena em sua casa na Barra da Tijuca, com a mulher e a filha Duda, 16, e que o coronavírus tem tirado sua inspiração para compor. Foram apenas quatro músicas novas neste ano, afirma ele, que tem dedicado seu tempo a assistir a novelas antigas e a ouvir discos de vinil.