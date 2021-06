Zezé di Camargo afasta boatos de parceria com Eduardo Costa

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Quem sonhou com uma parceria entre Zezé Di Camargo e Eduardo Costa pode ficar decepcionado: Não passavam de boatos! No final do mês de maio, um canal no YouTube havia afirmado que os dois cantores iriam lançar um novo projeto juntos – mas, nesta quarta-feira, dia 2, a antiga dupla de Luciano enviou um vídeo para o programa Balanço Geral desmentindo essa informação.

No vídeo, que você confere abaixo, Zezé admite que os dois cantores já conversaram sobre realizar lives juntos e parcerias informais, mas afasta a possibilidade de um projeto grande e destaca que nem ele e nem Eduardo haviam mencionado o assunto para o público.

