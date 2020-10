ASSEMBLEIA DO PARANÁ REALIZA O PRIMEIRO AULÃO VIRTUAL DO BRASIL

Photo Credit To Assembleia no Enem chega a mais uma edição contribuindo com a preparação de milhares de alunos para o Exame.. Créditos: Dálie Felberg/Alep

A pandemia causada pelo novo coronavírus não impediu que o já tradicional aulão preparatório para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) organizado pela Assembleia Legislativa do Paraná fosse realizado em 2020. O primeiro aulão virtual do País foi realizado na manhã desta terça-feira (27) de forma remota, reunindo professores, 300 alunos pelo aplicativo Zoom e outros milhares de estudantes que acompanharam as aulas pela TV Assembleia e pelas redes sociais do legislativo paranaense. Somente na transmissão pelo Facebook, o aulão alcançou mais de 25 mil pessoas. A iniciativa faz parte do projeto “Assembleia no Enem”, desenvolvido pela Diretoria de Comunicação.

Ao contrário dos anos anteriores, condições sanitárias não permitiram a reunião dos alunos no Plenário da Assembleia. Mais de quatro mil estudantes acompanharam presencialmente as aulas nos seis aulões anteriores. Desta vez, os professores da ONG Instituto Educacional Eureka, parceira do Legislativo na empreitada, ministraram as aulas de forma on-line, abordando as áreas de conhecimento exigidas nas provas do Enem – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Linguagens. As provas estão previstas para serem aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. A iniciativa também conta com o apoio do Núcleo Regional de Educação de Curitiba e da Secretaria de Estado da Educação.

De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), um espaço diferente foi criado para a aula do Enem deste ano. “Lembramos deste Plenário tomado por estudantes. Hoje é um momento diferente. Estamos nos reinventando para proporcionar aos alunos uma preparação para o Exame. A Assembleia oferece mais uma vez um espaço de aprendizado”, disse. Traiano lembrou o pioneirismo da Assembleia na criação da aula. “Esta é uma iniciativa pioneira em todo o País. Uma grande contribuição do Poder Legislativo. Desejamos sucesso a todos que vão fazer a prova”, completou o presidente.

Já o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), lembrou as mudanças de paradigmas que a pandemia impôs à educação. “É um momento de mudança. A educação precisa ser democratizada. Este é o ponto de partida deste aulão do Enem. Abre espaço para todos de forma igual. Como não podemos nos reunir presencialmente, esta ação de usar o ensino a distância é inovadora. Viva a educação!”, disse Romanelli.

O coordenador da ONG Instituto Educacional Eureka, professor Marlus Geronasso, lembrou a importância do Legislativo na educação dos alunos, mesmo que de forma remota. “Há alguns anos a Assembleia entende que esse espaço de importantes discussões pode se tornar uma grande sala de aula. Agradecemos à Mesa Executiva por mais uma vez abrir esta Casa para a educação, possibilitando fazermos o primeiro aulão virtual do País”, comentou. Além deles, a diretora de Comunicação da Assembleia, jornalista Katia Chagas, participou da abertura do evento.

O próximo aulão será dedicado à redação e acontece no dia 10 de novembro, às 9 horas, também com transmissão pela TV Assembleia e redes sociais do Legislativo.

O projeto – O “Assembleia no Enem” começou em 2015, quando a Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná passou a exibir na TV Assembleia videoaulas com os professores do Instituto Educacional Eureka. A parceria deu resultados tão positivos que no ano seguinte as aulas deixaram de ser exclusivamente por vídeo e passaram a lotar o Plenário do Legislativo em aulões inéditos. Também foram distribuídos quatro mil cadernos de exercícios com questões de provas anteriores do Enem.

Novas videoaulas foram produzidas, além de programas com dicas valiosas para quem está na reta final da preparação para as provas. Todo esse conteúdo está disponível no site do projeto (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia-no-enem). No site também já está disponível para os alunos um novo caderno de exercícios.

A apostila contém exercícios que já apareceram nas provas do Enem e foram selecionados pelos professores da ONG Instituto Educacional Eureka. Na página do projeto na internet também é possível acessar as apostilas dos aulões anteriores e todas as videoaulas produzidas para auxiliar na preparação para o Enem e para os vestibulares.

A íntegra do aulão pode ser assistida no canal do Youtube no link: https://youtu.be/8Zf29ckerOU