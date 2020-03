Carlópolis Cancela Festividades De Aniversário Devido Ao Coronavírus

Crédito da foto Para Marcos Junior

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo anunciou no final da tarde desta segunda0feira, 16, que o município irá cancelar todas as atividades e festividades em comemoração ao aniversário do município previstos para os dias 01 e 02 de abril.

Em seu comunicado, o Chefe do Poder Executivo destaca que houve um consenso de todas as Secretarias Municipais, especialmente as da Saúde, Educação e Turismo sobre a situação. “Considerando que, apesar de um evento importante e esperado por todos, especialmente pelas crianças e estudantes, temos o dever de proteger a nossa população dos riscos do coronavírus”, finaliza Hiroshi Kubo.