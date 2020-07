Colégio de Ibaiti homenageado em evento nacional

Crédito da foto Para Por Priscila Simões

O Colégio Nossa Senhora das Neves, de Ibaiti, foi homenageado no VIII Encontro Nacional de Escolas Católicas. O evento, promovido pelo Sistema Positivo de Ensino, reuniu mais de 200 educadores e gestores escolares.

A homenagem, que destacou os 35 anos de parceria entre a escola e o Sistema Positivo de Ensino, marcou um momento importante do encontro, que este ano teve como tema “Tempo de ser mais”.

Em 6 horas ao vivo, a programação do evento trouxe palestrantes que debateram sobre a necessidade de realizar um trabalho educacional com a atenção voltada para a espiritualidade, exercitando mais o acolhimento, a empatia, a formação de lideranças que inspirem e que possam estar atentas à saúde emocional de toda a comunidade escolar.

De acordo com a diretora pedagógica do Sistema Positivo de Ensino, Acedriana Vogel, o atual momento mostrou que a tecnologia é indispensável e as ferramentas digitais assumiram um papel primordial no processo de aprendizagem, mas também ficou claro que não se faz uma boa escola sem o componente humano. “O papel do professor e da família na formação de nossas crianças e jovens e na jornada de aprendizagem se mostra cada vez mais importante e precisa ser valorizado e resgatado”, afirma Acedriana.

O evento, este ano realizado 100% on-line, contou com a presença de representantes do Colégio Nossa Senhora das Neves, que receberam a homenagem representando a instituição. Para Acedriana, homenagear o Colégio Nossa Senhora das Neves é uma forma de mostrar o orgulho que o Sistema Positivo de Ensino tem dele. “É a qualidade das nossas escolas que nos inspira e nos ajuda a crescer e a evoluir cada vez mais”, completa.

Sobre o Sistema Positivo de Ensino

É o maior e mais tradicional sistema voltado ao ensino particular no Brasil. Com um projeto sempre atual e inovador, ele oferece às escolas particulares diversos recursos que abrangem alunos, professores, gestores e também a família do aluno com conteúdo diferenciado. Para os estudantes, são ofertadas atividades integradas entre o livro didático e plataformas educacionais que o auxiliam na aprendizagem. Os professores recebem propostas de trabalho pedagógico focadas em diversas disciplinas, enquanto os gestores recebem recursos de apoio para a administração escolar, incluindo cursos e ferramentas que abordam temas voltados às áreas de pedagogia, marketing, finanças e questões jurídicas. A família participa do processo de aprendizagem do aluno recebendo conteúdo específico, que contempla revistas e webconferências voltados à educação.