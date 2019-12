Com interior como principal destino, movimento de Natal já é intenso nas estradas do Paraná

Crédito da foto Para Divulgação

Tendo o interior como principal destino daqueles que deixam Curitiba e região metropolitana, o movimento nas estradas começou a se intensificar nas principais rodovias do Paraná nesta sexta-feira (20). Segundo a concessionária CCR Rodonorte, o trecho da BR-277 que vai em direção ao interior, 2854 veículos passavam pelo pedágio de São Luiz do Purunã por volta das 11h30, movimento 86% acima do normal.

A expectativa da CCR Rodonorte é de que 44,3 mil veículos passem pelo trecho ao longo desta sexta-feira. O dia mais movimentado de ida para o Natal está previsto para dia 21, quando 55 mil veículos devem passar por São Luiz do Purunã, movimento 117% maior do que o que ocorre em sábados normais.

Neste sábado, a expectativa de maior movimento nas estradas é das 6h às 16 horas.

Litoral

Em direção ao Litoral do Paraná, a concessionária Ecovia também espera grande movimento.

Os maiores movimentos deverão ser registrados nesta sexta-feira (22), entre 18 e 19 horas, com aproximadamente mil veículos/hora, e no sábado pela manhã.

Já em direção ao Litoral de Santa Catarina, o maior movimento esperado é para os dias 20, das 14h à meia-noite, e dia 24, das 8h às 20h.

PRF

Para garantir a segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou nesta sexta-feira (20) mais uma edição da Operação Integrada Rodovida em todo país. A Operação Rodovida, que abrange as festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, tem como objetivo integrar órgãos públicos federais, estaduais e municipais com o objetivo de reduzir os índices de violência no trânsito.

A operação, que vai até 1º de março de 2020, envolve cinco ministérios (Justiça e Segurança Pública; Infraestrutura; Saúde; Educação; e Mulher, Família e Direitos Humanos), polícias estaduais, guardas municipais e outros órgãos ligados à área de trânsito.

As ações de fiscalização da PRF terão como foco, entre outras prioridades, a embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o uso do cinto de segurança e das cadeirinhas. Também serão feitas fiscalizações específicas de caminhões e de motocicletas. Estão previstas ainda ações educativas, em todas as regiões do Paraná.

Rodoviária

A saída de Natal é de movimento intenso também na Rodoviária de Curitiba. Para o Natal, devem partir da capital paranaense 3.740 ônibus, entre 16 e 22 de dezembro Nesse período a expectativa é de 102,2 mil embarques, uma média de 12 mil passageiros por dia.

No feriado natalino, o principal destino é o Interior do Paraná, com 42% dos embarques. Santa Catarina vem em segundo lugar, com 20%, e Litoral do Paraná em terceiro, com 18%.