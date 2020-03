Comércio De Cambará Está Fechado Desde Segunda-Feira

Crédito da foto Para Graça Maria

Uma reunião na tarde de sexta-feira, 20, na Prefeitura de Cambará, com a participação do prefeito Neto Haggi, do secretário municipal da Saúde Francisco Peres, do procurador jurídico da Prefeitura Esli Arantes, do chefe da Guarda Municipal Luiz Carlos Batistela, da diretora de Indústria, Comércio e Inovação Angélica Cristina Cordeiro Moreira, do vereador Marcos Roberto de Oliveira representando a Câmara Municipal, da presidente da ACEC – Associação Comercial e Empresarial de Cambará Ana Paula Pellozo Alberti, e dos diretores da entidade Rubens Alberti, Luiz Belarmino de Oliveira, Edno Calhega, e Luiz Eduardo Antunes, chegou ao consenso pelo fechamento do comércio de Cambará a partir de 00 hora de segunda-feira, 23 de março até o dia 29.

A alegação para o fechamento é mais um desdobramento da “Situação de Emergência em Saúde Pública, em Decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID 19)”, decretada pelo prefeito Neto Haggi na última terça-feira, 17 de março. “Vamos nesta semana fazer uma avaliação da situação, que para todos nós é atípica, mas que necessita de decisões conjuntas para atravessarmos. Com o fechamento de lojas, empresas, restaurantes, bares e lanchonetes, entre outros setores do comércio, esperamos reduzir drasticamente o número de pessoas circulando na cidade, afastando assim o risco de transmissão do vírus da COVID 19”, diz o prefeito.