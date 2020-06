Crédito da foto Para Assessoria

Comunicado SESC Jacarezinho-PR

Temos o futuro online, com oficinas de letramento e raciocínio lógico, ensinando por meio de brincadeiras ao vivo, recomendado para crianças entre 9 e 13 anos.

Temos também o Futuro no Enem, que é preparatório com as disciplinas de português e matemática, conta com oportunidade para tirar dúvidas e correção individualizada de redações.

Para mais informações e inscrições: 3511 2700 ou WhatsApp 996632661, coordenadora Marcela.