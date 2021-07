Escolas particulares pedem pela ampliação do número de estudantes em sala de aula

Crédito da foto Para Pixabay

As escolas particulares do Paraná, via sindicato da classe, encaminhou à Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) uma solicitação para que o espaçamento entre os estudantes possa ser de 1 metro nas salas de aula. O pedido é embasado no atual período pandêmico e na necessidade da retomada do ensino presencial por um maior número de estudantes. Atualmente, o distanciamento estabelecido pela Sesa é de 1,5 metro entre alunos.

“Educação é essencial e temos um longo caminho para retomar tudo o que foi perdido devido aos obstáculos impostos pela pandemia”, explica Douglas Oliani, presidente do Sindicado dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (Sinepe-PR).

No oficio, que foi encaminhado à secretaria de saúde na última quinta-feira (22), ele relembra que há diversos estudos que apontam os estabelecimentos educacionais como sendo de grande segurança sanitária, por seguirem rígidos controles e ostensiva fiscalização dos protocolos para o desenvolvimento de suas atividades.

Ainda de acordo com o presidente, a necessidade de ampliar, ou em alguns casos fornecer o atendimento presencial, vem atender às necessidades das famílias, estudantes e autoridades mundiais como a Unicef e OMS, além de nacionais, como o Ministério da Educação. “Precisamos atuar de forma a minimizar as mazelas sociais e psicológicas dos estudantes por conta do longo período longe do ambiente escolar”, pondera Oliani.

Outro lado

A Banda B procurou a assessoria da Sesa sobre o pedido do Sinepe. que informou que o pedido está sendo analisado pela Secretaria da Saúde e da Educação.