Fechar supermercados aos domingos gera aglomeração e é um equívoco, diz Associação Paranaense

Após os supermercados de Curitiba fecharem as portas neste domingo (26), cumprindo a determinação do Decreto Municipal n.º 940/2020, o superintendente da Associação Paranaense dos Supermercados (Apras), Valmir Rovaris, disse em comunicado oficial nesta segunda-feira (27), que a medida foi um equívoco e só gerou ainda mais aglomerações.

“Entendemos que o fechamento dos supermercados aos domingos só gera aglomeração com o aumento no movimento no sábado e na segunda-feira. É matemática pura: menor tempo de atendimento é igual a maior aglomeração. Entendemos que isso prejudica o consumidor e não gera segurança em relação a Covid”, afirmou.

A Apras não entrou na justiça pedindo uma reversão do decreto em relação ao fechamento dos estabelecimentos aos domingos. Porém, as redes Angeloni e Condor fizeram isso e tiveram os pedidos de liminares negados na última sexta-feira (24).

O superintendente da Apras argumenta ainda que os estabelecimentos têm adotado todas as medidas de segurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Todos os supermercados têm adotados todas as medidas de segurança com uso de álcool em gel, limpeza (…) e as lojas são consideradas ambientes seguros. Prova disso são as pesquisas do Datacenso e do Comitê de Doenças Infecciosas dos EUA que apontam que ir ao supermercado é uma atividade de pouco risco, assim como pedir comida em um restaurante”, completou.

Prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou: “A Secretaria Municipal da Saúde esclarece que a avaliação das medidas de combate ao novo coronavírus na cidade é permanente e baseada em critérios epidemiológicos. O decreto 940/2020 foi elaborado de forma que permita o equilíbrio, para que a cidade possa funcionar, mas com todos os cuidados necessários nesse período de pandemia. A efetividade das ações, no entanto, depende da colaboração de todos”.

Pesquisa

Pesquisa realizada pelo Datacenso mostra que 61% dos paranaenses afirmam que os supermercados são os locais mais seguros para se frequentar, superando inclusive os parques, com 48%. Segundo a pesquisa, 99% dos entrevistados disseram que os supermercados que frequentam estão tomando as medidas corretas de prevenção ao Coronavírus.

“Criamos um protocolo para todo o setor com as medidas para evitar o contágio dentro dos supermercados do estado, além de materiais que incentivam as boas práticas por parte dos consumidores e clientes”, disse o superintendente da Apras.

O estudo também aborda que com o isolamento social 63% reduziu a ida aos supermercados e 58% dos paranaenses têm ido às compras semanalmente.

Além da frequência, muitos consumidores mudaram a forma de comprar. De acordo com a pesquisa, 22% dos paranaenses realizaram compras via aplicativos de supermercado, sendo que, deste percentual, 65% realizou este tipo de compra pela primeira vez por causa da pandemia.