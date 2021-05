Governo do Paraná diz que dinheiro para pagar aposentadoria de servidores da Justiça acabou em abril

Photo Credit To AEN: © Geraldo Bubniak

A Paranaprevidência informou, nesta sexta-feira (30), que os recursos para o pagamento das aposentadorias de serventuários da Justiça se esgotaram neste mês de abril no Paraná. Os valores em conta seriam suficientes somente para pagar os pensionistas. O Governo do Estado confirmou a informação e diz que tenta resolver o impasse.

No comunicado, o diretor-presidente da Paranaprevidência, Felipe José Vidigal dos Santos, diz que alertou sobre o fim dos recursos ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário e solicitou que uma fonte orçamentária fosse identificada para o repasse dos benefícios. “Deste modo, como até o presente momento, não nos foi indicada uma fonte de custeio, nos vemos impossibilitados de efetuar o pagamento da aposentadoria dos serventuários da Justiça a partir do mês em curso”, conclui Santos.

De acordo com a lei federal 6.887, são considerados serventuários da Justiça todos os escrivães dos juízos de direito; oficiais de registro de títulos e documentos; oficiais de registro civil das pessoas jurídicas; oficiais de registro de imóveis; oficiais de protesto de títulos; contadores e partidores, em sede de comarca; tabeliães de notas, em sede de comarca, de município e de distrito municipal; escrivães dos juízos de paz, em sede de sub-distrito; oficiais de registro civil das pessoas naturais, em sub-distritos; escreventes juramentados; oficiais de justiça dos juízos de direito, em sede de comarca; oficiais de justiça dos juízos de paz, em sede de sub-distrito e serventes dos juízos de direito, em sede de comarca.

Sindijus-P

Um mandado de segurança do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Paraná (Sindijus-PR) garantia, até a última sexta-feira, o direito desses serventuários de receber suas pensões e aposentadorias. Porém, novamente, começou o impasse quando o Poder Executivo diz que a responsabilidade do pagamento dos aposentados ao Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), que por sua vez, joga para o governo.

Diante disso, o Sindijus-PR cobra o TJPR, em caráter de urgência, uma solução. A direção da entidade já teria se reunido inúmeras vezes com o Tribunal, com a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), com parlamentares, em busca de encontrar uma solução desse impasse.

“A situação é delicada do ponto de vista jurídico. Apenas uma alteração na legislação pode definir os responsáveis. O que lutamos para que não aconteça, é que os serventuários aposentados ou pensionistas sejam ainda mais penalizados. Enquanto se decide quem é responsável, é preciso assegurar que o pagamento continue. Desta forma, conforme deliberado em Assembleia Geral do último dia 30 de abril, o Sindijus-PR ingressará com ação judicial para defender os direitos dos nossos aposentados”, reforça o coordenador-geral do Sindijus-PR, José Roberto Pereira.

Governo do Estado

Por sua vez, o Governo do Estado do Paraná confirmou por meio de nota que os recursos da carteira de pensões dos serventuários da Justiça, repassados em 2018 à Paranaprevidência, que desde então administra o pagamento dos benefícios, terminaram no mês de abril. Porém, os aposentados devem receber ainda esta semana por meio de repasse do Tesouro Estadual à Paranaprevidência.

A sequência dos pagamentos está sendo alinhada pelas secretarias estaduais da Fazenda e da Administração e da Previdência em conjunto com o Tribunal de Justiça. Até que uma solução definitiva para a cobertura do déficit no longo prazo seja definida, continuarão a ser feitos repasses do Tesouro para o pagamento de pensionistas e aposentados, segundo o Poder Executivo.

Na nota, o governo estadual ainda ressalta que a falta de recursos para os serventuários da Justiça não tem qualquer relação com a aposentadoria dos servidores efetivos do Estado do Paraná, também gerida pela Paranaprevidência, o qual se encontraria “sólida e hígida”. Leia a nota na íntegra:

“Os recursos da carteira de pensões dos serventuários da Justiça, repassados em 2018 à Paranaprevidência, que desde então administra o pagamento dos benefícios, terminaram no mês de abril. Com o que restava em caixa foi possível pagar os pensionistas. Os aposentados devem receber ainda esta semana por meio de repasse do Tesouro Estadual à Paranaprevidência.

Como as receitas mensais de contribuições previdenciárias dos serventuários da Justiça não são suficientes para cobrir integralmente todos os benefícios, a sequência dos pagamentos está sendo alinhada pelas secretarias estaduais da Fazenda e da Administração e da Previdência em conjunto com o Tribunal de Justiça.

Até que uma solução definitiva para a cobertura do déficit no longo prazo seja equalizada, continuarão a ser feitos repasses do Tesouro para o pagamento de pensionistas e aposentados.

É importante ressaltar que a carteira de pensões dos serventuários da Justiça não tem qualquer relação com o Regime Próprio da Previdência Social dos servidores efetivos do Estado do Paraná, gerido pela Paranaprevidência, o qual se encontra sólido e hígido, com mais de R$ 6 bilhões de patrimônio.

A carteira de serventuários é uma conta específica, totalmente segregada dos fundos Financeiro, Militar e Previdenciário do Regime Próprio da Previdência Social do Paraná.

A folha de servidores ativos inativos de todos os Poderes do Estado foi paga regulamente no final de abril e a dificuldade em relação à carteira de serventuários não representa qualquer risco para os benefícios dos servidores efetivos, dado que os recursos não se comunicam de qualquer forma.

Secretaria da Administração e da Previdência”