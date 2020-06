Jacarezinho: Magnus faz mais um concurso de bolsas de estudo

Crédito da foto Para Assessoria

O Colégio Magnus promove em julho mais um grande concurso de bolsas de estudo para Jacarezinho e região. A oportunidade desta vez é para alunos do 3º ano do Ensino Fundamental ou do Cursinho Pré Vestibular, que disputarão bolsas de 50% ou 100% oferecidas pela instituição.

As provas que valerão as bolsas serão aplicadas dia 5 de julho, de forma online. A inscrição deve ser feita pelo telefone 3525 3033 ou pelo e-mail colegiomagnus.educacao@gmail.com. O objetivo do Colégio Magnus é garantir oportunidade de estudo de extrema qualidade para alunos que estejam sem condições de arcar com mensalidades.

“Em um momento tão crítico como este todos devem colaborar de alguma forma. E a melhor forma que uma escola tem de fazer isso é ofertando bolsas de estudos. Já fizemos um processo como este no começo do ano e agora sentimos que era a hora de fazer novamente, já que sabemos que muitos pais gostariam de proporcionar ensino de qualidade para os filhos, mas esbarram na questão financeira”, afirma o proprietário do Magnus, Marcelo Palhares.

“A escola tem uma missão social muito grande por si só, pela questão da educação. Mas além disso, pensamos muito em inserir o maior número de alunos possível dentro deste contexto de ensino de excelência, daí a importância das bolsas de estudo, que vão democratizar o acesso a este estudo e garantir que alunos de diferentes classes sociais tenham as mesmas oportunidades”, continua Marcelo.

MAGNUS

O Colégio Magnus está em seu primeiro ano letivo, mas já trouxe inúmeras novidades e diferenciais para a região, como material linha A do Objetivo, Escola da Inteligência, sistema bilíngue, letramento digital e professores altamente capacitados.

Além disso, a sede própria do Magnus fica pronto ainda este ano e será a estrutura educacional mais completa de toda a região.