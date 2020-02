Jacarezinho: Manutenção De Transporte Escolar Terá Investimento

Crédito da foto Para Marcos Junior

O vereador de Jacarezinho André de Sousa Melo, o Pastor André, destinou através das Emendas Impositivas 52, 53 e 54/2019 o valor de R$ 10 mil para a manutenção do transporte escolar. O investimento foi incluído no Orçamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

“Diariamente milhares de alunos utilizam o transporte escolar para chegar até as escolas de nossa cidade. Estes veículos precisam de manutenção constante e com este recurso estamos auxiliando para manter a segurança no serviço do transporte escolar”, finaliza o vereador Pastor André.