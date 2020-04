Jacarezinho: Vereadores Sugerem Contratação De Costureiras Para Produção De Máscaras

Crédito da foto Para Marcos Junior FOTO ARQUIVO (Tirada em 2019)

Os vereadores de Jacarezinho André de Sousa Melo, o Pastor André, e Sidnei Francisquinho, o Chiquinho Mecânico, apresentaram na noite desta segunda-feira, 27, a Indicação 12/2020. Os parlamentares indicaram a contratação de profissionais da costura da cidade para a confecção de máscaras para distribuição gratuita para a população.

No documento os vereadores destacam que muitas pessoas estão no grau de risco e não possuem recursos financeiros para aquisição das máscaras e também existe a escassez do produto. “Com isto, poderiam ser distribuída gratuitamente para que não consiga adquirir”, finaliza o vereador Chiquinho Mecânico.