JANEIRO BRANCO DESTACA IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL NO PARANÁ

Photo Credit To O mês de janeiro é dedicado aos cuidados com a saúde mental.. Créditos: Divulgação https://janeirobranco.com.br/

O ano se inicia e junto vem o planejamento das ações que serão desenvolvidas nos próximos meses, o pensamento sobre a vida, a nossa existência. A pandemia do coronavírus contribui ainda mais para essa preocupação de como será o novo ano e todos devemos ficar em alerta quanto a isso. Por isso, o mês de janeiro é dedicado à mobilização da sociedade em favor da saúde mental. A campanha Janeiro Branco ocorre em vários estados do Brasil e aqui no Paraná não é diferente. Durante todo o mês deverão ser realizadas campanhas de conscientização da saúde mental, e sobre a importância da prevenção, tratamentos e da necessidade de acesso aos serviços de saúde.

O Janeiro Branco foi instituído no Paraná em 2018, através da lei estadual 19430/2018, proposta na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Requião Filho (MDB). A lei foi promulgada pelo presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSDB).

“Estamos vivendo momentos turbulentos, de ansiedade à espera da imunização das pessoas e do combate ao coronavírus. Diante de tantas incertezas e debates políticos desgastantes que chegam em nossas redes todos os dias, precisamos tirar um tempo para deixar nossa mente respirar”, disse o deputado Requião Filho. “A campanha Janeiro Branco tem o apoio do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), de forma que, neste período, as pessoas possam ser inspiradas e incentivadas a pensarem sobre a Saúde Mental em uma perspectiva preventiva, integral e em termos tanto individuais, quanto coletivos’, completou o deputado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão afeta mais de 350 milhões de pessoas no planeta. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo (9,3% da população) e 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, segundo dados da OMS.

Outros dados da OMS também indicam que entre 35% e 50% dos pacientes com transtornos mentais em países de alta renda não recebem tratamento adequado. Nos países de baixa e média renda, o percentual é ainda maior, ficando entre 76% e 85%. Ainda de acordo com a entidade, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil e, em 90% das vezes, esse caso está associado a algum distúrbio mental.

A Campanha – A campanha “Janeiro Branco” foi criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão com a missão de sensibilizar a sociedade sobre a importância dos cuidados com a nossa saúde mental. Durante o mês, são realizados debates e ações que visam trazer informações relevantes sobre o tema da saúde mental e emocional. O que se busca através dessa abordagem é disseminar conhecimento e introduzir uma cultura de maior atenção à saúde mental.

O seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma cultura da Saúde Mental no mundo.