LÍDER DO GOVERNO ANUNCIA PLANEJAMENTO PARA VACINAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO PARANÁ

Photo Credit To Dálie Felberg/Alep

Líder do Governo e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bakri (PSD) anunciou que a Secretaria da Saúde está montando um planejamento para vacinar contra o coronavírus os professores e demais profissionais da educação no Paraná. A imunização, que deve ser definida nesta semana pela pasta, irá ocorrer em paralelo ao grupo das comorbidades e das gestantes.

“Essa medida é um passo determinante para o retorno das aulas presenciais na rede pública. O governador Ratinho Junior e os secretários Beto Preto (Saúde) e Renato Feder (Educação) têm o mesmo entendimento da Comissão de Educação de que é muito importante reabrir as escolas para os nossos alunos, mas com toda a segurança para eles e também para os professores e funcionários”, afirmou Hussein Bakri.

Na semana passada, Beto Preto esteve na Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, em Brasília, onde entregou um ofício solicitando a readequação do calendário nacional de imunização para antecipar a vacinação dos profissionais da educação. No entanto, mesmo que não haja um posicionamento do Ministério da Saúde, o Paraná estuda fazer o remanejamento de doses para os professores e funcionários de escolas.