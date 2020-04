Magnus mantém ritmo de preparação para Enem e vestibulares

Crédito da foto Para Assessoria

O meio pode até ter sofrido alterações, mas o fim segue o mesmo: o melhor preparo para alunos prestarem Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares das universidades mais concorridas do Brasil. No Colégio Magnus a preparação continua para os principais desafios da vida escolar, mesmo sem aulas presenciais.





A escola, além de aulas diários ao vivo e do maior conteúdo próprio digital de toda região, ainda realiza aulões preparatórios a cada 15 dias voltados exatamente para Enem e vestibulares e simulados online pelo sistema Objetivo, parceira fornecedora do material didático do Magnus.





E falando no Objetivo, responsável pelos maiores índices de aprovações nos vestibulares do país, antes mesmo de qualquer ameaça de suspensão das aulas presenciais o sistema já disponibilizava o melhor conteúdo digital. Ou seja, os alunos e professores do Magnus já tinham grande familiaridade com o ensino online antes de todas as medidas restritivas em virtude da pandemia de covid-19.

Paralelamente, o Magnus também produziu grande quantidade de conteúdo para sua s plataformas digitais próprias, trazendo materiais exclusivos a todos alunos. E de instruções de exercícios físicos à Escola da Inteligência, que trabalha a inteligência sócioemocional, todo o diferencial do colégio continua presente e com muita qualidade na rotina escolar.

Desta forma, com o devido cuidado com um momento social tão delicado, o Magnus mantém uma forte rotina de aplicação de conteúdos, garantindo aos alunos o melhor preparo para as escolhas que moldarão suas vidas profissionais no futuro.

PANDEMIA

Assim como já havia acontecido com a questão da dengue, os alunos do Magnus tiveram nos dias que precederam a suspensão das aulas uma série de atividades lúdicas sobre a covid-19. O objetivo foi instruir os alunos e os capacitar para poder explicar aos menos informados sobre como a doença atua e quais as melhores formas de prevenção.

Além disso, o Magnus também promoveu inúmeras medidas de segurança, seguindo à risco todos os protocolos de prevenção e combate à covid-19. A escola aproveita para reforçar os pedidos de isolamento social e o cumprimento das orientações dos órgãos de saúde sobre a doença.