Mais de 370 pessoas ainda não pegaram o cartão “COMIDA BOA” em Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação

No município de Jacarezinho 374 pessoas ainda não haviam retirado o cartão “COMIDA BOA”. Uma ação do Governo do Estado que irá beneficiar as famílias por três meses. A informação foi repassada pela Prefeitura Municipal nesta terça-feira, 2.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg destaca que é importante as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único e tem renda familiar per capta de até R$ 522 procuraram as unidades do CRAS. “O prazo para a retirada vai até o dia 7 de junho”, enfatiza Fúlvio Boberg.

Os beneficiados podem entrar em contato no CRAS Aeroporto (3911-3067), CRAS Vila São Pedro (3911-3028) ou Secretaria Municipal de Assistência Social (3911-3093).