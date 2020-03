Mario assina convênio para recape da estrada para cachoeira e ​​​​​​​protocola projeto para pavimentação da estrada até a Pedra do Índio

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

Em viagem oficial a Curitiba o prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, assinou o convênio para o recapeamento da rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, que liga o patrimônio São Sebastião ao distrito administrativo da Cachoeira. A assinatura contou com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, deputado federal Sandro Alex.

Também foi protocolado o projeto para a pavimentação da estrada que leva a vários atrativos turísticos do município, incluindo a Fazenda São João, Morro do Gavião e a Pedra do Índio.

De acordo com o prefeito Mario Pereira, o recape da estrada para a Cachoeira tem previsão de início imediato, enquanto a pavimentação da estrada para a Pedra do Índio deve ser autorizada em breve pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, em cumprimento a um de seus compromissos com Ribeirão Claro. “Agradeço ao governador Ratinho Júnior, ao deputado federal Sandro Alex, ao deputado estadual Cobra Repórter e aos vereadores da base, que aprovam nossos projetos”, concluiu.