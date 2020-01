Mayra Cardi e Arthur Aguiar dão carro de R$ 100 mil para babá da filha; assista ao momento

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação)

Mayra Cardi e Arthur Aguiar presentearam Preta, babá de Sophia, filha de um ano do casal, com um carro zero. O casal surpreendeu a funcionária no Natal, mas vídeos do momento em que o veículo é entregue foram divulgadas nesta terça-feira (21) pela influenciadora digital.

O veículo escolhido é um Vitara, da Suzuki, cujo modelo mais básico custa R$ 99.490, segundo o site oficial da montadora.

“Não existe dinheiro no mundo que compre amor. O post de hoje é para dividir com vocês uma surpresa que fizemos para Preta, babá da Sophia Cardi Aguiar, que cuida dela como se fosse sua própria filha! Não existe dinheiro no mundo que pague isso para uma mãe e um pai! Gratidão!! Nós agradeceremos um milhão de vezes e nunca será o bastante!!”, escreveu Mayra.

No vídeo, a influenciadora conta que Preta tinha acabado de tirar a carta de motorista e mora muito longe. “Estou louca para ver a cara dela porque ela é maravilhosa, uma segunda mãe para Soso. E ela acabou de tirar carta, e mora muito longe, ela tem filhos, ela deixa os filhos para vir até aqui. Aí a gente vai fazer essa surpresinha”, afirmou.

Ao receber o carro, Preta se mostra surpresa e muito feliz com o presente. “Amei”.

Assista ao momento: