Paraná: Audiência debate a prevenção de acidentes com crianças

Sancionada em junho pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, a lei 20235/2020 instituiu no Paraná a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes com Criança. A proposta apresentada na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Homero Marchese (PROS), estabelece a quarta semana do mês de agosto para a divulgação, a reflexão e a conscientização sobre a importância do tema.

Entre os objetivos da lei, alertar a população sobre a ocorrência de acidentes com crianças, por meio da promoção de ações, palestras, debates, eventos, audiências públicas, encontros, publicações e iniciativas em geral sobre o tema, em parceria com órgãos privados e públicos, em especial escolas, universidades, clubes, unidades de saúde, organizações não governamentais, veículos de comunicação e demais instituições.

Nesta sexta-feira (28) uma audiência pública on-line vai debater o assunto. O encontro tem início às 9 horas e seguirá as 11h30 e retornará na parte da tarde, das 14 até às 16 horas, quando serão apresentadas palestras com os temas: do luto à luta; contextualização dos acidentes com crianças; com criança, todo cuidado é pouco; workshop de desengasgo; queimaduras e o contexto atual dos leitos pediátricos; fase ambulatorial, primeiros socorros e prevenção em queimaduras; e acidentes com crianças, quem deve prevenir?

Os assuntos serão abordados por representantes do Instituto de Políticas e Atenção em Queimaduras (IPAQ), Hospital Maternidade Mater Dei, Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, ONG Criança Segura e Movimento Vai Lucas. “Vamos discutir medidas que possam evitar acidentes com crianças, dentro ou fora de casa. Tema bastante importante, e levou à aprovação de uma lei nossa que determina que o Estado faça uma semana sobre isso em agosto, todo ano. Infelizmente muitas crianças acabam se acidentando ou perdendo suas vidas com eventos que poderiam ser atenuados e evitados. É com essa intenção que vamos reunir diversos especialistas”, disse o deputado Marchese.

Interessados em participar podem fazer a inscrição gratuita através do link: https://bit.ly/34DjaVk e, posteriormente, receberá por e-mail o endereço do evento on-line. Aos inscritos será emitido um certificado de participação.