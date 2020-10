PARANÁ: AUDIÊNCIA MARCA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA

Photo Credit To Audiência pública marca o lançamento da Campanha Outubro Rosa no Paraná.. Créditos: Miguel Á Padriñán no Pexels

Não bastassem as tristes estatísticas de mortes por covid-19, os números do impacto da pandemia em outros casos de saúde como o combate ao câncer também preocupam. Com a Campanha Outubro Rosa chegando, a Assembleia Legislativa do Paraná, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, presidida pela deputada Cantora Mara Lima (PSC), irá realizar uma audiência pública com o tema: “Outubro Rosa – a importância do autocuidado em tempos de pandemia”. O encontro em modo remoto será na sexta-feira (2), a partir das 15 horas e será transmitida pela TV Assembleia, canal 10.2 em 1tv aberta e 16 pela Claro/Net, pelo site e redes sociais da Assembleia Legislativa.

A audiência contará com a participação da primeira dama do Estado, Luciana Saito Massa, da presidente da Humsol, Simone Beck Ribeiro, e da vice-presidente da Associação das Amigas da Mama, Maria Aparecida Rodrigues Santos.

“Esperamos conscientizar a população paranaense de que a atenção à saúde não deve ser abandonada, tanto na investigação de algum sintoma importante ou suspeita, quanto na manutenção dos tratamentos já em andamentos. Mesmo em um momento desafiador como o que estamos vivendo, é fundamental não deixar de realizar exames preventivos, como a mamografia, o papanicolau, a colonoscopia, entre outros”, afirma a deputada, que autora da lei nº 16.935/11 que institui a Campanha Outubro Rosa no Estado do Paraná

Índices – As Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica calculam que, entre março e maio, 50 mil diagnósticos deixaram de ser feitos no país. É uma cifra que pode ser ainda maior, se considerarmos a projeção do Instituto Nacional de Câncer (Inca) de 600 mil novos casos da doença por ano.