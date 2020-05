Paraná bate recorde de alunos da rede estadual inscritos no Enem; inscrições vão até amanhã

Crédito da foto Para Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

O Paraná já bateu recorde de alunos de escolas públicas inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2020. A marca foi alcançada antes mesmo do final do prazo de inscrição. Só até esta segunda-feira (25) estavam inscritos no Enem 50.661 estudantes de escolas públicas, superando os 38.350 inscritos no ano passado.

Outra marca importante alcançada pela educação pública em 2020 é o número de munícipios com estudantes inscritos. Neste ano, todas as 399 cidades do Estado tiveram ao menos um aluno de escola pública inscrito no exame, índice que não ocorreu nos anos anteriores.

Para 2020 o Paraná também cresceu em número de estudantes inscritos vindos de escolas públicas em todos os municípios. Como as inscrições para o Enem seguem até quarta-feira (27), o recorde paranaense tende a se consolidar ainda mais.

EXAME – O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para as universidades do Brasil. Programas como Sisu, Fies, Prouni e até mesmo a entrada em universidades de Portugal necessitam do resultado do Enem.

INSCRIÇÕES – Estudantes que ainda não se inscreveram no Exame têm até esta quarta-feira (27) para finalizarem suas inscrições.

Para isso devem acessar a Página do Participante no link enem.inep.gov.br/ e informar o número do CPF e a data de nascimento. Depois basta seguir o passo a passo indicado (escolha do tipo de prova, se impressa ou digital, confirmação de dados, informações pessoais e de endereço). Ao finalizar a inscrição o aluno (não isento) deverá pagar até o dia 28 de maio a taxa de inscrição para confirmar a sua participação no Exame. A taxa é de R$ 85,00.

Dúvidas e orientações podem ser tiradas diretamente na página do Inep na aba Perguntas Frequentes disponível no link: portal.inep.gov.br/web/guest/enem/perguntas-frequentes