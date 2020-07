Paraná chega a 31.120 casos de coronavírus e secretário anuncia inclusão de Litoral na ‘quarentena’

Crédito da foto Para Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (5), 879 novas confirmações e 32 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma agora 31.120 casos e 781 mortos em decorrência da doença.

Em vídeo, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, anunciou neste domingo a inclusão da Regional de Saúde de Paranaguá no decreto estadual que determina uma série de medidas restritivas para combater a disseminação do vírus no estado. Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná são os municípios que fazem parte da regional.

“Temos sete regiões do Paraná em quarentena restritiva e nesta segunda-feira teremos possivelmente novas situações que devem ser colocadas em vigência, principalmente em relação à 1ª Regional de Saúde, o Litoral. O número de casos têm aumentado muito e nós também devemos incluir a região dentro da quarentena”, adiantou Beto Preto.

Internados

795 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados hoje. 634 pacientes estão em leitos SUS (240 em UTI e 394 em leitos clínicos/enfermaria) e 161 em leitos da rede particular (61 em UTI e 100 em leitos clínicos/enfermaria).