PARANÁ: DEPUTADO COBRA SOLUÇÃO PARA PREVIDÊNCIA DOS PMS DA RESERVA

Photo Credit To Deputado Soldado Fruet (PROS).. Créditos: Dálie Felberg/Alep

Na sessão plenária remota da Assembleia Legislativa do Paraná, desta segunda-feira (19), o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) declarou apoio aos policiais militares da reserva remunerada, que realizaram uma manifestação no Centro Cívico de Curitiba. A categoria pede o fim dos descontos na aposentadoria decorrentes da reforma previdenciária. Para o parlamentar, esse desconto é “mais um baque que desconsidera totalmente o direito adquirido e vem cobrar dos aposentados e inativos a conta pela incompetência na gestão dos recursos previdenciários”. O deputado pediu que o Governo do Estado busque uma solução para a questão, que reduziu os vencimentos dos PMs aposentados.

Segundo o parlamentar, “há anos nossa Polícia Militar, assim como os demais servidores estaduais, vem sofrendo com o descaso governamental”. O deputado citou alguns exemplos: “A reposição salarial garantida anualmente pela Constituição não é respeitada. Reajuste real, então nem se fala. Promoções e progressões, quando são implantadas, começam a serem pagas meses depois. Licença especial foi extinta pelo atual governo. E a tal da licença capacitação, eu pergunto se alguém já conseguiu tirá-la ou recebê-la?”.

Na avaliação de Soldado Fruet, o pleito dos PMs da reserva remunerada é justo: fim da contribuição dos inativos, reconhecendo o direito adquirido por eles; a regra da contribuição dos ativos que foram para a inatividade sendo aplicada a quem receba acima de três salários mínimos enquanto durar o déficit financeiro; contribuição sobre pensões e inatividade somente para quem entrar no serviço a partir da publicação do PL 236/2020; e a isenção aos portadores de doenças graves. “Não seria nem preciso eu afirmar aqui que apoio irrestritamente essa manifestação pois sempre defendi nossa classe aqui na Assembleia”, destacou o deputado.

“Eu espero sinceramente que esse governo seja diferente. Sei que hoje o líder do governo recebeu alguns representantes dessa categoria, mas espero que não fique só na conversa e que depois venha um projeto que fique de lá para cá e nada se resolva”, enfatizou o deputado, ressaltando que “os servidores públicos vêm sendo massacrados e surrados com vara de marmelo, para deixar sinal”. Por isso, o líder do PROS na Assembleia espera que o Governo busque uma solução que ajude a categoria. “Passar 30 anos dando sua vida para o Estado, muitas vezes com doenças crônicas, e agora nesse momento de descanso não ter o reconhecimento devido do Estado, é muito injusto”, avaliou o deputado, que se colocou mais uma vez à disposição dos servidores.