Paraná: Deputados lamentam tragédia ocorrida neste domingo (2) na BR-277

Crédito da foto Para Deputados repercutem na sessão plenária da Assembleia Legislativa o grave acidente ocorrido na rodovia BR-277 em São José dos Pinhais.. Créditos: Luciomar Castilho/Alep

Os deputados estaduais paranaenses usaram a sessão plenária remota da Assembleia Legislativa do Paraná desta segunda-feira (3) para lamentar o grave acidente acontecido na noite de domingo (2) na BR-277, em São José dos Pinhais, no sentido Litoral do Estado. A tragédia causou oito mortes e deixou 22 feridos, envolvendo dezenas de carros, motos e caminhões. De acordo com autoridades, o engavetamento teria sido causado pela falta de visibilidade, resultado de uma queimada e da neblina na região.

Todos os parlamentares que abordaram o assunto durante a sessão prestaram condolências às famílias das vítimas. A deputada Mabel Canto (PSC) e os deputados Emerson Bacil (PSL), Galo (PODE) e Subtenente Everton (PSL) lamentaram o ocorrido. “Esta é uma tragédia que abalou o Estado”, disse Mabel. “Um dos acidentes mais chocantes que já vimos na região”, afirmou Bacil. “Lamentamos demais o acidente na BR-277. Acredito que tenha que ser como aeroportos: temos neblina muito forte, fecha a rodovia”, defendeu o deputado Galo.

O deputado Delegado Recalcatti (PSD) também manifestou seus pesares às famílias e amigos das vítimas. Ele cobrou esclarecimentos sobre o acidente. “Havia a falta de visibilidade, mas precisamos questionar outros fatores, como a falta de sinalização. É preciso esclarecer o que provou o terrível acidente”, disse.

Já o deputado Luiz Carlos Martins (PP) lembrou que as queimadas são recorrentes na região. “A concessionária que administra o trecho sabia disso e não tomou providências. Esta é uma verdadeira tragédia: uma tragédia anunciada”, comentou.

O deputado Goura (PDT) concordou. Na visão do parlamentar, este é o momento de o Estado passar a fazer um controle mais rigoroso das queimadas. “Temos de ter tolerância zero com as queimadas no Paraná”, emendou.

Ao final da sessão foi aprovado um voto de pesar às famílias das vítimas, proposto pelo deputado Bacil e apoiado pelos demais deputados.