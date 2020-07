Prefeitura de Ribeirão Claro recebe mais 300 cestas básicas da Defesa Civil

Crédito da foto Para Assessoria

A Prefeitura de Ribeirão Claro recebeu esta semana 300 cestas básicas da Defesa Civil do Estado do Paraná. Os alimentos foram conseguidos através do deputado estadual Cobra Repórter e recebidos pelo secretário de Assistência Social, Victor Hugo Cornélio e o coordenador municipal da Defesa Civil, Kleber Braz Dias. Nos últimos 45 dias A Defesa Civil do Paraná doou 400 cestas para o município de Ribeirão Claro.

Do total, 221 cestas serão doadas pela Secretaria de Educação para famílias em situação de vulnerabilidade, para compensar a merenda escolar, suspensa juntamente com as aulas presenciais durante a pandemia. As outras 79 serão destinadas às famílias atendidas pelos programas coordenados pela Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Mario Augusto Pereira agradeceu à Defesa Civil e ao deputado Cobra Repórter pelo apoio na obtenção das cestas que serão importantes no amparo de centenas de famílias ribeirão-clarenses.