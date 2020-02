Professor Fábio Vieira Recebe Título “Honóris Causa”

Crédito da foto Para Divulgação

O Professor jacarezinhense Fábio Vieira recebeu no mês de janeiro o título de “Professor Honóris Causa” da UniLogos, Universidade de Miami (EUA), que está entre as maiores Universidades Particulares do mundo. A titulação é usada atualmente como um título honorífico, que significa “por causa de honra”.

O evento aconteceu durante o 35° Congresso Nacional de Educação Física – FIEP 2020 que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu. A FIEP (Federação Internacional de Educação Física) é a maior e mais antiga instituição da Educação Física Mundial, que completará seu centenário no ano de 2023.

“É uma grande honra receber esta honraria das mãos do Reitor da Universidade Professor Gabriel C. D. Lopes, PHD”, emociona Fábio Vieira. Ele é o representante da FIEP no Norte Pioneiro.