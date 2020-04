Região: refeito propõe redução em 30% de salários de gestores durante pandemia

Crédito da foto Para Marcos Junior

O prefeito de Santana do Itararé enviou o ofício 059/2020 para a Câmara Municipal para que seja elaborado um Projeto de Lei para a redução em 30% dos gestores do município. Seria para os salários do prefeito, vice prefeito, vereadores e secretários municipais.

O prefeito explica que com esta economia o recurso seria destinado exclusivamente no combate. “A duração deste projeto seria de três meses. Estamos realizando todas as medidas necessárias para podermos atender o município nesta situação de emergência”, finaliza o prefeito Joás Michetti.