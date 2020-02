Região: Rua Paraná recebe novas luminárias em LED

Crédito da foto Para Assessoria

A Rua Paraná, no centro comercial de Ibaiti, ficará mais iluminada. Os postes da via começaram receber novas luminárias de LED. É o início do trabalho de substituição da iluminação pública, que se estenderá para várias ruas da cidade. Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação e são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e passa pela aprovação da Copel, concessionária do serviço que tem como padrão normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na primeira etapa estão sendo substituídas as luminárias das ruas Paraná e Vereador Moacir Humberto Schenna. São 35 luminárias em LED de 150W que estão substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio. No total serão 600 novas luminárias em diversas ruas da cidade que serão instaladas. Além de consumir menos e iluminar mais, a lâmpada LED não contém mercúrio, não emite calor e nem raios ultravioletas.

“O LED representa uma economia no consumo de energia elétrica para o município”, disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho. “Além da economia, as novas luminárias são mais duráveis em relação as antigas lâmpadas de vapor de sódio”, pondera o prefeito.

Comerciantes da Rua Paraná e pedestres que acompanharam a instalação das novas luminárias, elogiaram a iniciativa da Prefeitura e destacaram a importância com a segurança no período noturno. Em determinadas épocas do ano, como nas festas natalinas por exemplo, o comércio ibaitiense permanece aberto até as 22 horas. A Rua Paraná também possui supermercados que atendem seus clientes até as 20 horas além de agências bancárias e farmácias 24 horas.