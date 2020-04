Sanepar inicia desinfecção no entorno de asilos do Paraná

Crédito da foto Para AEN

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) intensifica o trabalho de desinfecção dos locais de maior risco de contágio do novo coronavírus. Além de limpar o entorno de hospitais e unidades de saúde, iniciou a limpeza da região próxima a asilos e instituições que cuidam de idosos no Estado. Cerca de sessenta locais devem passar pelo processo.

A ação é uma parceria entre a Sanepar e outros órgãos do Governo do Estado. Os trabalhos começaram no sábado (25), em Umuarama, na Pousada Renascer, Pousada Luz e Vida, Pousada Vida Nova e Lar São Vicente de Paulo. “É importante essa ação nos asilos e lares de idosos, onde se encontram as pessoas que compõem o maior grupo de risco da pandemia. O trabalho das nossas equipes propicia uma segurança a mais para evitar que o coronavírus chegue até essas pessoas”, disse o gerente-geral da Sanepar na Região Noroeste, Sergio Portela.

O Lar São Vicente de Paulo, que tem 70 internos e 40 funcionários, vem adotando desde 12 de março diversas ações, como não receber visitas e reforço na desinfecção dos ambientes. “A ação realizada pela Sanepar ajudou muito para garantir que a gente continue com um ambiente seguro e longe do coronavírus. Ela se soma às várias medidas que estamos desenvolvendo na instituição, além de reforçar a percepção dos nossos internos sobre a gravidade da pandemia”, enfatiza a coordenadora do Lar, Zélia Serraldo.

Devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção cerca de 60 asilos e instituições que cuidam de idosos no Paraná. Para o serviço, a Sanepar utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

A empresa já tem feito a desinfecção no entorno de vários hospitais e unidades de saúde do Estado. Esta é uma ação conjunta da Sanepar, Secretaria de Estado da Saúde e Polícia Militar, que faz o isolamento da área e a segurança do trânsito, quando necessário.

CALENDÁRIO – Em Curitiba e Região, a desinfecção começa nesta quarta-feira (29), na Casa do Vovô. Depois, as ações voltam a ocorrer em 7 de maio, no Asilo São Vicente de Paulo e no Socorro aos Necessitados. No dia 14 serão atendidas a Casa Repouso Nossa Senhora Aparecida e outra unidade da Casa do Vovô.

No dia 21será a vez da Fundação Luterana de Assistência Social, em Pinhais, e do Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José, em São José dos Pinhais. Ainda em maio, no dia 28, na Fraternitas, em Piraquara.

Em junho, no dia 4, outras instituições serão beneficiadas, desta vez na Lapa: o Lar de Idosos São Vicente de Paulo e a Associação das Damas de Caridade do Lar e Educação.

REGIÃO OESTE – O Lar São Roque de Nova Aurora será o primeiro asilo do Oeste que vai receber a desinfecção. O trabalho acontecerá nesta terça-feira (28), a partir das 16 horas. Na quinta-feira (30) a ação será no Lar dos Idosos e Centro Promocional da Saúde Dom Scalab, em São Miguel do Iguaçu.

REGIÃO NOROESTE – Em Maringá, os trabalhos serão realizados nesta terça-feira (28), a partir das 10 horas, no Lar São Vicente de Paulo. No mesmo dia, a limpeza ocorrerá no Lar São Vicente de Paulo, em Santa Cruz do Monte Castelo.

O Asilo Lins de Vasconcelos e o Asilo Casa Antônio Frederico Ozanan, de Paranavaí, o Recanto da Velhice, em Paraíso do Norte, e o Recanto da Terceira Idade, de São Carlos do Ivaí, serão higienizados na quinta-feira (30). Na próxima semana (04/05) as ações acontecem nas unidades do Lar São Vicente de Paulo de Mandaguaçu e de Nova Esperança.

Outras instituições e datas ainda serão definidas.