Secretário da Educação do Paraná se reúne com Bolsonaro e é cotado para lugar de Weintraub

Crédito da foto Para AEN

O secretário da Educação e Esporte do Paraná, Renato Feder, é o nome mais cotado para substituir Abraham Weintraub à frente do Ministério da Educação (MEC). A Banda B apurou que Feder se reúne com o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (23) e pode assumir o posto no governo federal.

De acordo com o perfil descrito no site da Seed, Renato Feder é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Foi professor da Educação de Jovens e Adultos, lecionou matemática por dez anos, além de ter sido diretor de escola por oito anos. Também foi assessor voluntário da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, além de ter atuado como empresário do setor de tecnologia.”

Vale destacar que Ratinho Junior é um dos governadores mais próximos de Jair Bolsonaro. Ele foi o único governador, por exemplo, que esteve com o presidente durante viagem aos Estados Unidos no mês de março.

Weintraub teve a exoneração publicada no Diário Oficial da União no sábado (22). Um dia antes, ele afirmou que foi convidado por Bolsonaro a assumir um cargo de diretor no Banco Mundial, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos. O ex-ministro é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre falas ditas na reunião ministerial de 22 de abril, na qual defendeu a prisão dos ministros da corte.