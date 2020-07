Supermercados e bancos de Ibaiti deverão aferir a temperatura de clientes

Crédito da foto Para Reprodução

O decreto número 2076, publicado ontem (20), no Diário Oficial do Município de Ibaiti, obriga aos supermercados e instituições financeiras (Bancos) a aferição da temperatura dos clientes na entrada ou na fila de espera, por meio de termômetro digital e/ou infravermelho, informando imediatamente a Vigilância Sanitária do município em caso de surgimento de casos de febre (acima de 38,5º) ou pessoas com sintomas de gripe.

O decreto também autoriza os estabelecimentos bancários, incluindo as casas lotéricas, a estender seu horário de funcionamento das 8h s às 18hs, visando maior tempo para os atendimentos para evitar aglomerações.

Os agentes de epidemiologia do município auxiliaram a equipe de vigilância sanitária na fiscalização e aplicação de multas em caso de descumprimento das medidas sanitárias estabelecidas no enfrentamento da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente do Covid-19. Porém, todos os servidores públicos municipais poderão efetuar os autos de infrações e imposições de multa.

Veja o decreto AQUI