UENP está com inscrições abertas para Mestrado Profissional em Ensino

Photo Credit To Assessoria

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas para a seleção de estudantes regulares para o Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN), Mestrado Profissional, para o ano letivo de 2021. São ofertadas 23 vagas para este processo seletivo. As inscrições seguem até 6 de novembro e devem ser realizadas no link https://forms.gle/9aDnnftJRnSZPSoi7.

A partir da área de Concentração “Ensino, Ciência e Tecnologia”, o PPGEN está estruturado em duas linhas de pesquisa, sendo elas “Ensino e Aprendizagem em Ciências Naturais e Matemática” e “Formação Docente, Recursos Tecnológicos e Linguagens”.

O objetivo do Programa é qualificar profissionais para a docência (Educação Básica e Ensino Superior), mediante o desenvolvimento de pesquisas e propostas pedagógicas voltadas ao ensino em diferentes áreas do conhecimento, incluindo espaços formais e não formais de aprendizagem. O Mestrado em Ensino é ofertado pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação (CCHE) da UENP, no Campus de Cornélio Procópio.

O PPGEN é destinado preferencialmente a graduados das áreas de Ciências Naturais (Física, Química e Biologia), Matemática, Geociências e Informática. Podem se inscrever, também, profissionais de quaisquer áreas de formação que atuem ou queiram atuar profissionalmente na docência. Graduandos poderão fazer suas inscrições desde que comprovem a conclusão da graduação até a data da matrícula.

Mais informações na página www.uenp.edu.br/mestrado-ensino e pelo telefone (43) 3520-1752. Confira o edital 019/2020 – PPGEN/UENP aqui https://uenp.edu.br/mestrado-ensino-publicacoes/ppgen-editais/ppgen-editais-2020.