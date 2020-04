Crédito da foto Para Assessoria de Comunicação Social

O curso de Odontologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, na terça-feira (14), vídeo de orientação ao cirurgião-dentista relacionado ao comportamento frente ao novo coronavírus. Produzido pelos alunos da Liga Acadêmica de Cirurgia Orofacial do Norte do Paraná (LACOP), o vídeo trata da biossegurança no atendimento odontológico frente a pandemia atual.