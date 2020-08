Uso de tecnologia faz do Paraná destaque em modernidade na Educação

Crédito da foto Para AEN

Na busca constante pela melhoria na Educação do Paraná, o Governo do Estado promove uma série de medidas e projetos envolvendo a tecnologia nas escolas da rede estadual e salas de aula. Desde 2019 a Secretaria da Educação e do Esporte implementou iniciativas que já impactam diretamente a rotina de estudantes e professores, com resultados positivos.

Uma das primeiras inovações foi o aplicativo Escola Paraná, ferramenta online que reúne diversos recursos referentes ao aluno, como boletim, agenda, grade horária, eventos. O aplicativo possibilita acesso aos conteúdos e informações escolares, além de facilitar o acompanhamento escolar do aluno. Os pais também têm acesso à função “aviso de faltas”, em que os usuários recebem um alerta no mesmo dia toda vez que o estudante faltar. Outra novidade foi o Registro de Classe Online (RCO). Por meio dessa ferramenta, o professor pode fazer a chamada, registrar conteúdos, avaliações e acompanhar de perto a frequência dos alunos.

Essas iniciativas, além de modernizarem a gestão das escolas, trouxeram resultados na melhoria do rendimento escolar e no combate à evasão. Usando os dados do RCO e do app Escola Paraná, o Estado implantou o programa Presente na Escola, de combate ao abandono escolar, reduzindo em 53,85% a evasão dos estudantes do Ensino Médio e em 49,89% nos anos finais do Ensino Fundamental.

IDEB – Outro resultado positivo que se espera com o intenso uso das tecnologias é o salto no Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nos dados de 2017, últimos divulgados, o Paraná ocupa a 7ª posição, mas a expectativa é que passe a ocupar as primeiras posições do índice assim que o resultado referente a 2019 for divulgado.

ENSINO A DISTÂNCIA – No primeiro semestre de 2020, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte teve que acelerar o processo de evolução tecnológica na rede estadual. Em apenas 15 dias após o decreto de fechamento das escolas devido à pandemia, a Secretaria implantou o Aula Paraná, um sistema de aulas remotas capaz de manter os 1,07 milhão de alunos da rede em aulas mesmo com as escolas fechadas. Hoje, a plataforma já serve de referência para soluções de outros estados.

Para o secretário da Educação, Renato Feder, o Governo do Paraná foi rápido na busca de uma solução para que os alunos não perdessem seu ano letivo. Isso garantiu ao estado resultados que colocam o Paraná em posições de destaque no Brasil.

“Toda a modernização aplicada já fazia parte dos planos da secretaria a longo prazo. A pandemia, no entanto, nos fez agilizar o processo para atendermos nossos alunos e não deixarmos ninguém sem aula neste período”, explica.

SEGUNDO SEMESTRE – Para o segundo semestre de 2020, a Secretaria da Educação já começa a trabalhar na implantação de novas ferramentas. O Redação Paraná está sendo produzido pela equipe de tecnologia da Secretaria e auxiliará os alunos durante a redação. O professor vai ensinar sobre temas relacionados a produção de textos e a gêneros textuais, e a ferramenta fará automaticamente, usando Inteligência Artificial, a correção ortográfica e de concordância da redação produzida pelo aluno.

Outra proposta para o segundo semestre de 2020 são as aulas de programação. A expectativa é de que 10.000 alunos da rede estadual tenham a oportunidade de aprender programação em um curso profissionalizante oferecido pela Secretaria. O curso será gratuito, na modalidade ensino a distância e desenvolvido por meio de parceria entre a Secretaria e empresas do setor.

Outro projeto em andamento na Secretaria para os próximos anos será o uso de um software de reconhecimento facial para a chamada. A iniciativa, além de facilitar a rotina do professor em sala de aula, vai auxiliar no combate à evasão escolar.

Aula Paraná já tem 930 mil downloads e alunos também contam com o Classroom

Iniciado em abril, o Aula Paraná disponibiliza aulas online transmitidas pela TV aberta e YouTube. Também foi criado o aplicativo Aula Paraná, que permite ao estudante assistir às aulas transmitidas pela TV, em tempo real, e interagir com os colegas de sala e professor pelo chat do aplicativo sem gastar internet, por meio dos pacotes gratuitos de 3G e 4G com alcance em todo o estado, fornecidos pela Secretaria. Ao todo já foram 930 mil downloads do aplicativo, no qual basta o aluno ter seu número de matrícula atualizado para utilizar a ferramenta e a internet gratuita.

Ainda em abril foi firmada parceria com a empresa Google, oferecendo aos alunos a possibilidade de acessarem todas as ferramentas do Classroom gratuitamente. Espécie de sala de aula virtual, o Classroom permite ao aluno acessar todo o material da disciplina, como slides e atividades, que podem ser respondidas e corrigidas on-line. Na sala virtual o estudante também pode trocar mensagens e interagir no mural com seu professor em tempo real, garantindo mais uma forma de tirar suas dúvidas referentes ao conteúdo das videoaulas.

Adesão motivou outras ferramentas, como o sistema de videochamada

Após a completa adesão dos professores e dos alunos ao Aula Paraná e suas ferramentas, a Secretaria da Educação deu início a incentivos de outras ferramentas disponíveis na parceria com a Google, como o Meet, sistema de videochamadas dentro do Classroom.

Em poucos dias a adesão aos meets já havia se consolidado. Ao todo, mais de 10.000 meetings diários passaram a ser realizados entre alunos e professores. Desde maio professores de todo o Estado passaram a complementar as videoaulas e tirar dúvidas de seus alunos por vídeo, uma forma ainda mais dinâmica do que o chat e os murais.

A professora Daniele Araujo, de Ciências, do Núcleo Regional de Educação de Maringá, conta que a opção foi excelente para ela e seus alunos. “Por meio dos Meets minha aula com minha turma continua, tenho o suporte das outras ferramentas on-line e estou respeitando a quarentena”, explica.

Os servidores da própria Secretaria da Educação passaram a usar a ferramenta em reuniões, formação de professores, conselhos de classe, tutoria pedagógica e outras tarefas. Hoje, os profissionais usam essa ferramenta diariamente.

Plataforma de games dinamiza aprendizado de matemática

Ao longo do primeiro semestre, a Secretaria da Educação também fechou uma parceria com a Matific, plataforma de games educativos de matemática, usada para dinamizar o aprendizado dos estudantes. O Matific é oferecido gratuitamente aos alunos de Matemática do 6º e 7º anos, e permite ao professor diversificar suas aulas, que passam a contar com jogos educativos capazes de facilitar a absorção dos conteúdos mais complexos da disciplina.

A professora Marytta Rennó Masseli afirma que a novidade foi de grande aceitação entre seus colegas de profissão e entre os alunos. “Algo que todos comentamos é que com o Matific o professor conseguiu deixar a aula ainda mais acessível para o aluno”, explica.

Descomplica facilita aprendizado na Educação de Jovens e Adultos

Em junho os estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) passaram também a receber nas salas do Classroom os conteúdos digitais personalizados produzidos pela empresa Descomplica, uma das maiores empresas de educação digital do Brasil, que cedeu gratuitamente seu material à Secretaria da Educação.

De acordo com Roni Miranda Vieira, diretor de Educação da Seed, o foco da novidade são os jovens e adultos, pois são alunos maiores de 18 anos e que precisam de uma linguagem mais direcionada. “São estudantes que trabalham, que possuem outras referências, e por isso precisam de conteúdos que estejam mais ligados ao seu dia a dia e chamem mais sua atenção”, completou.