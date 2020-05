​Norte Pioneiro recebe segunda edição da expedição ciclística pela Rota do Rosário

Os ciclistas inscritos passarão por 16 santuários da Rota do Rosário em 17 cidades, desde Piraí do Sul até Ribeirão Claro e com retorno para região dos Campos Gerais.

Esta edição do evento promete utilizar vários meios de hospedagem da região e ainda contará com carro de apoio durante todo o trajeto, lanche matutino e vespertino, uniforme (camisa ciclista e camiseta), medalha de participação e seguro de vida.

Um dos organizadores da expedição de bicicleta pela Rota Do Rosário, o professor Emerson Souza da Forma Ativa Bikes comentou a iniciativa. “A ideia nasceu a bastante tempo, mas somente agora juntamente com o Projeto realizado pelo Padre Celso Miqueli e com o Diego do grupo de Trilheiros Aralama de Arapoti é que foi possível fechar o trajeto, que estávamos imaginando a bastante tempo junto aos ciclistas da região, destacou.

Segundo Souza, o objetivo é ter a rota mais próxima, o que facilitará muito para os amantes de viagens de bicicleta e assim ajudará a divulgar a região e oferecer para os ciclistas um cicloturismo religioso com lindas paisagens, não tão difícil de ser realizado e ainda podendo conhecer todos nossos santuários. Essa é a razão, de poder proporcionar para as pessoas esta vivência que gostamos de curtir. Nós sempre tivemos que sair muito longe para poder fazer”, explicou.

O presidente da Associação Turística do Norte do Paraná (Atunorpi), Welington Trautwein Bergamaschi ressaltou a importância do evento. “A expedição deve movimentar toda a região na área turística. Os ciclista e equipe de apoio irão percorrer toda a Rota do Rosário e poder usufruir de toda infraestrutura dos hotéis, pousadas e lindas paisagens da região que compõe a rota”, destacou.

Ainda conforme Emerson Souza, a primeira edição que aconteceu de 11 à 17 de janeiro deste ano, foi perfeita. Tudo que planejamos aconteceu. Basicamente tentaremos fazer tudo igual, porém com uma estrutura melhor, porque agora será um grupo bem maior. Carro de apoio para os lanches e bagagem para os ciclistas pedalarem com mais conforto facilitando a diversão”, disse.

“Nós conseguimos a divulgação em vários grupos de ciclistas, e em menos de 10 dias de lançamento das inscrições em nosso site, já estamos com as vagas praticamente fechadas. Nesta expedição teremos também muitos ciclistas da região que nos acompanharão em partes dos trajetos. Eu acredito que vamos ter um grande grupo e ir aumentando a cada dia fazendo desta rota uma das mais movimentadas do Cicloturismo Nacional”, finalizou o professor Emerson Souza.

Inscrições: https://www.formaativasports.com.br/

Veja detalhes do percurso: https://www.formaativasports.com.br/etapa/sobre?id_etapa=38

Mais informações: Professor Emerson Souza (43) 98436-9836