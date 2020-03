Ribeirão Claro sediará os 67º Jogos Escolares do Paraná na Fase Regional

Crédito da foto Para Divulgação

Uma reunião realizada na manhã da última terça (10) no gabinete do prefeito Mario Augusto Pereira, definiu as equipes de trabalho e os últimos detalhes para a promoção da fase regional dos 67º Jogos Escolares do Paraná (JEPs) em Ribeirão Claro. O chefe do executivo assinou o termo de compromisso e oficializou o município como sede do evento que reunirá atletas vindos de todas as cidades do Norte Pioneiro do Paraná.

O encontro contou com a presença da chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, Ana Maria Molini, os coordenadores do Jogos, Marcos Gilmar Amaral, Maria Divina de Oliveira e Denise de Jesus, secretários e servidores municipais.

O evento esportivo será iniciado no dia 30 de abril e reunirá estudantes das 47 escolas regulares e 12 escolas especiais de Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Carlópolis, Cambará, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina, além dos participantes que representarão o município anfitrião. Entre as modalidades coletivas e individuais estão Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Tênis de Mesa e Xadrez.

Na pauta da reunião, detalhes relacionados ao trabalho das equipes de alimentação, transporte e logística, serviços gerais, saúde, segurança, premiação e da realização das competições de cada modalidade.

A chefe do NRE de Jacarezinho, Ana Mari Molini, garantiu que a equipe dos jogos está engajada para a realização do evento. “Nossa equipe é competente e está motivada para realizarmos uma grande edição dos Jogos em Ribeirão Claro”, disse. “Precisamos da colaboração de cada um de vocês que ficarão responsáveis pelas equipes, para que tudo corra conforme o planejado”, completou.

O prefeito Mario Pereira mobilizou grande parte de sua equipe de trabalho para dar apoio durante os jogos e acredita que a fase regional dos Jogos Escolares entrará para a história do município. “Reunimos uma equipe competente e dedicada para que os Jogos aconteçam da melhor maneira possível e não mediremos esforços para promover um belíssimo evento em Ribeirão Claro”, concluiu