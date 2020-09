Após dois gols, Ibra diz: ‘Se eu tivesse 20 anos, teria marcado quatro’

Photo Credit To © Fornecido por LANCE! Ibrahimovic decidiu para o Milan contra o Bologna MIGUEL MEDINA / AFP

Após a vitória do Milan contra o Bologna por 2 a 0 na estreia do Campeonato Italiano, Ibrahimovic, autor dos dois gols, chamou atenção pela sua confiança ao ser entrevistado no final da partida. Assim, o centroavante voltou a se comparar com Benjamin Button e afirmou se sentir bem mesmo aos 38 anos.

– Se eu tivesse 20 anos esta noite, eu teria marcado quatro gols, não dois. Sou como Benjamin Button: nasci velho, mas vou morrer jovem.

O camisa 11 chegou em janeiro ao Milan, jogou 18 partidas na última temporada, marcou 10 gols e anotou cinco assistências, além de ter ajudado o time a subir na tabela e alcançar a 6ª colocação. Na primeira partida da principal competição nacional, o sueco já tem dois tentos, além de ter marcado um gol no triunfo da equipe contra o Shamrock Rovers, pela fase eliminatória da Liga Europa.