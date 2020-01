Apresentadora de afiliada da Globo critica possível contratação do goleiro Bruno e viraliza

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução MSN)

A jornalista Jéssica Serra, apresentadora da TV Bahia, afiliada da Rede Globo, se posicionou durante o jornal Bahia Meio Dia contra a possível contratação do goleiro Bruno pelo Fluminense de Feira de Santana para disputar o Campeonato Baiano em 2020. Seu posicionamento viralizou nas redes sociais. As informações são do Jornal Correio.

“Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem é um desrespeito. É um desrespeito a nós mulheres”, disse Jéssica.

