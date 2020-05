Atacante do Londrina perde casa em incêndio dias antes de seu aniversário

Crédito da foto Para Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Uelber, do Londrina, não teve o que comemorar em seu aniversário de 22 anos, na última terça-feira (5). Neste fim de semana, ele e a família sobreviveram a um incêndio de grandes proporções na casa onde moravam, no Distrito Federal. Felizmente ninguém ficou ferido, mas a maior parte de pertences pessoais foi perdida. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

O jogador, das categorias de base do Tubarão, publicou em suas redes sociais um relato emocionado sobre o acidente. “Hoje completo mais um ano de vida, e queria deixar esta imagem de reflexão e agradecimento, por tudo que eu e minha família passamos nestes dias. O melhor presente que eu poderia receber hoje e a vida, e a vida de toda minha família”, relatou o atleta.

O Londrina publicou uma nota em que afirmou que tanto o clube quanto atletas e membros da comissão técnica “se uniram para ajudar Uelber e familiares a restabelecerem os bens perdidos no incêndio”.

“Neste momento, gostaríamos ainda de pedir ao nosso torcedor todo tipo de pensamento positivo e orações. Primeiro para agradecer que todos na família de Uelber estejam bem após esse grande susto. Também para que logo recuperem os bens materiais perdidos”, acrescenta o clube.

Confira a publicação do Londrina: