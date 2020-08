Bolívia, primeiro adversário do Brasil, convoca 34 jogadores para Eliminatórias da Copa de 2022

Crédito da foto Para © Marco Bertorello A Bolívia estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022 contra o Brasil, fora de casa

A Federação Boliviana de Futebol divulgou neste domingo uma lista de 34 jogadores que vão se concentrar na preparação para disputar as duas rodadas iniciais das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022 marcada para outubro.

A Bolívia estreia como visitante contra o Brasil e na segunda rodada receberá a Argentina na altitude de La Paz.

O técnico venezuelano César Farías incluiu na lista três jogadores que atuam no futebol italiano, suíço e brasileiro.

O atacante Jaume Cuéllar, de 18 anos, joga pela SPAL da Itália, o meia Boris Céspedes, de 25, pelo Servette da Suíça e o zagueiro Leonardo Zabala, de 17 anos, joga nas divisões de base do Palmeiras.

Nomes conhecidos como o atacante Ricardo Martins e o meia Henry Vaca, que atuam no futebol brasileiro, ficaram de fora, mas o emblemático atacante Carlos Saucedo foi convocado.

Como as equipes do Bolívar e do Wilsterman se preparam para disputar a Libertadores em setembro, o técnico citou apenas dois integrantes dos dois times.

Ainda não foi especificada a data de início da concentração que deverá ocorrer em Santa Cruz, devido ao aumento dos casos de coronavírus em La Paz.

A lista de convocados da seleção boliviana:

Goleiros: Carlos Lampe, Rubén Cordano e Jimmy Roca.

Defensores: José Sagredo, Harry Céspedes, Sebastián Reyes, Guimer Justiniano, Leonardo Zabala, José María Carrasco, Wálter Antelo, Gabriel Valverde, Jairo Quinteros, Saúl Torres, Álex Arano e Jesús Sagredo.

Meias: Boris Céspedes, Erwin Júnior Sánchez, Diego Wayar, Carlos Áñez, Rául Castro, Antonio Bustamante, Franz Gonzales, Cristian Árabe, Ronaldo Sánchez, Matheo Zoch, Fernando Saldías, Rudy Cardozo e Jhasmani Campos.

Atacantes: Bruno Miranda, Freddy Roca, Nelson Orozco, César Menacho, Jaume Cuéllar e Carlos Saucedo

