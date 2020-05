Casagrande discute com Caio Ribeiro após críticas do colega a Raí

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

O programa “Bem, Amigos!”, do SporTV, foi marcado pelo clima quente no estúdio na noite desta segunda-feira (4), depois que os comentaristas Walter Casagrande e Caio Ribeiro discutiram ao vivo.

O motivo da discussão foram as críticas que Caio fez na semana passada sobre a fala de Raí, diretor-executivo do São Paulo, que mostrou seu desacordo com a condução do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus.

Durante o programa, Caio ganhou uma espécie de direito de resposta após Galvão Bueno, que participava de sua casa, levantar o tema.

“O que me incomodou é que minha opinião não teve nenhum viés político. Eu não estou analisando se o Raí é de direita ou de esquerda, se é a favor ou contra o governo, nada disso. Ele tem todo o direito de emitir a opinião dele. O que me incomodou foi que me colocaram no meio de uma guerra política como se estivesse defendendo o governo, e em nenhum momento eu emiti opinião política”, disse Caio.

O apresentador Cléber Machado, Casagrande e o comentarista Maurício Noriega foram contrários à visão de Caio e manifestaram apoio à postura de Raí.

O ex-jogador do Corinthians, inclusive, já havia usado sua conta no Instagram para elogiar o dirigente são-paulino, que é irmão de Sócrates (1954-2011), amigo de Casagrande e companheiro de time no clube do Parque São Jorge na época da Democracia Corintiana.

A crítica de Casagrande à opinião de Caio se deu justamente por considerá-la antidemocrática.

“Eu fui contra [a sua opinião], mas não fui agressivo, fui bem educado. Mas eu acho que você tem que ser mais claro”, disse Casagrande.

“Mas eu fui”, rebateu Caio.

“Não, não foi. Você está dizendo que foi claro só para as pessoas que te entenderam. E para as pessoas que não te entenderam, você não foi claro? Eu discordo quando você fala que o Raí só tem que falar de futebol, que não pode falar de política. Isso é antidemocrático. Ninguém pode censurar o que o outro está falando. Foge da democracia. […]

Então, você tem que ser mais claro, porque, nesses anos todos, não é a primeira vez que você tem que vir no ‘Bem, Amigos!’ explicar uma declaração porque você não é claro”, afirmou Casagrande.

Os dois, com algumas intervenções dos outros participantes do programa, continuaram discutindo por mais alguns minutos. Até que Caio encerrou sua fala justificando mais uma vez a tomada de posição com relação a Raí.

“Só queria terminar dizendo o seguinte: a minha fala, para mim, é clara e coerente com o que eu penso e vocês têm o direito de discordar. Eu só queria reiterar de que não tem viés político, de que não tenho problema com o Raí. Mas eu continuo pensando dessa maneira: quando você representa um time, você tem que tomar mais cuidado”, concluiu.